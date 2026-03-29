منظمة: وفاة 19 شخصا وفقدان 20 آخرين في غرق قارب انطلق من صفاقس التونسية

أبلغت منصة "هاتف الإنذار" المكلفة بتعقب المهاجرين العالقين في البحر اليوم الأحد، عن وفاة 19 شخصا على الأقل من بين حوالي 60 مهاجرا كانوا غادروا قبل يوم من سواحل صفاقس التونسية.

وذكرت المنصة عبر حسابها على موقع "إكس": "تلقينا معلومات بأن من بين حوالي 60 مهاجرا عادوا إلى تونس نجا من بينهم 16 مهاجرا فقط بينما تم انتشال 19 جثة. أين الباقون؟ يجب وقف هذه المجزرة في البحر".

وكانت المنصة أبلغت أمس السبت عن حاجة 56 مهاجرا تقطعت بهم السبل وسط البحر المتوسط، إلى المساعدة.

وغادر المهاجرون قبل ذلك بيوم سواحل صفاقس التونسية على أمل الوصول السواحل الإيطالية القريبة لكن الطقس السيء أعاق تقدمهم. وتخشى المنظمة أن يكونوا قد تعرضوا إلى العنف والترحيل أثناء العودة.

ولم تذكر السلطات في تونس أي معلومات بشأن القارب المنكوب.

ويحاول الآلاف من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء العالقين بتونس، عبور البحر المتوسط بحثا عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي.

وهذه ثان مأساة يشهدها البحر المتوسط خلال أيام، بعد وفاة 22 شخصا قرب جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب على متنه 48 شخصا كان غادروا سواحل طبرق الليبية قبل أسبوع، بحسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).