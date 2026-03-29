توصية برلمانية لحل أزمة الإجازات السنوية للعاملين في وزارة الكهرباء

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وزارة الكهرباء، بضرورة الالتزام بتجديد الإجازة سنويًا، وفقًا لما هو متبع.

ووافق ممثلو وزارة الكهرباء المشاركون، في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على التوصية وتنفيذ طلب اللجنة في هذا الشأن.

وكانت اللجنة قد ناقشت عددًا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بشأن مشكلات تجديد إجازات العاملين بدون مرتب بالقطاع.

وتضمنت المناقشات طلب النائب مصطفى مزيرق، بشأن عدم تجديد الإجازات بدون راتب للمصريين العاملين بالخارج من العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، والنائب حسام الخشت بشأن الأثر السلبي لقرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع حد أقصى للإجازات بدون راتب للعاملين بالخارج.

كما ناقش طلب النائب لطفي شحاتة بشأن عدم تجديد الإعارات والإجازات بدون راتب للعاملين بالخارج من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، مما يترتب على ذلك آثار سلبية، والنائبة مي كرم بشأن شكوى العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الحاصلين على إجازات بدون راتب للعمل بالخارج من تطبيق القرار رقم 74 لسنة 2025 بأثر رجعي.

واستعرض النواب أسباب وتداعيات الأزمة، بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء.

وأكد النواب، أهمية الالتزام بما نص عليه القانون في هذا الشأن، والحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين في تجديد الإجازة بدون مرتب، لا سيما وأن أغلبهم من العاملين بالخارج، ويسهمون في زيادة التحويلات من العملة الصعبة.

من جانبه أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ضرورة الالتزام بالقانون وما تقره اللوائح في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية منح العاملين حقهم في الإجازة بدون مرتب.