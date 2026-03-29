أشاد يورجن كلوب بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يُعد من بين الأعظم في تاريخ ليفربول، في ظل ما قدمه من إنجازات استثنائية وأرقام لافتة.

ويُعد كلوب وصلاح من أبرز رموز حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، بعدما شكّلا معًا ثنائيًا ناجحًا قاد الفريق لتحقيق العديد من الألقاب والإنجازات خلال سنوات العمل المشترك.

ومع اقتراب رحيل النجم المصري عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، تزايدت الإشادات بمسيرته، حيث أكد كلوب، في تصريحات لموقع “This Is Anfield”، أن صلاح يستحق مكانة مرموقة بين أساطير النادي.

وقال المدرب الألماني: “إنه بالتأكيد في القمة. لا يمكنني مقارنته بغيره، بل فقط باللاعبين الذين عملت معهم، لكنه خلال فترتي مع ليفربول يُعد من بين الأعظم على الإطلاق”.

وأضاف: “أرقامه تتحدث عن نفسها، فهي استثنائية وتعكس قيمة لاعب مميز. لقد وضع معايير جديدة وحقق إنجازات مذهلة، وكان سفيرًا رائعًا لبلده وللمنطقة”.

وتابع: “صلاح شخصية مميزة ومنافس حقيقي، ويتمتع بحماس كبير. مررنا ببعض اللحظات المختلفة، لكننا كنا نعود سريعًا لأن هدفنا كان واحدًا، وهو تحقيق أقصى نجاح للفريق”.

واختتم كلوب تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير ليفربول ستتذكر تلك الفترة بفخر، قائلًا: “عندما تنظرون إلى الوراء ستدركون كم كانت فترة مذهلة. الحياة تستمر، لكن هذه الذكريات ستظل خالدة”.