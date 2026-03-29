وزير خارجية باكستان: اجتماع إسلام آباد ناقش السبل الممكنة لإنهاء الحرب بالمنطقة

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن اجتماع إسلام آباد الذي جمعه بنظرائه في مصر والسعودية وتركيا ناقش السبل الممكنة لإنهاء الحرب في المنطقة قريبا وبشكل مستدام

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الحرب ليست في مصلحة أحد، داعيًا إلى عقد لقاء أمريكي إيراني في إسلام آباد.

وأشار إلى أنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الصيني الذي أكد بدوره دعمه للمحادثات الأمريكية الإيرانية، مشددا على أن الجهود مستمرة لتحقيق السلام وإيجاد حل مستدام للحرب في المنطقة.

ونوه بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، موضحًا أن طهران وواشنطن عبرتا عن ثقتهما في باكستان لتسهيل المحادثات.

وسبق أن شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في الاجتماع الوزاري الرباعي بمشاركة كل من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية في إسلام آباد.

وناقش الاجتماع التصعيد العسكرى الخطير بالمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، والعمل على تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار كسبيل رئيسي لاحتواء الأزمة وتداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة في إطار الرباعية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وتشجيع تدشين مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة.

كما تبادل الوزراء التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة للتصعيد العسكري في المنطقة، وآثاره على الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، فضلا عن تداعياته على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة.