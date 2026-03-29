أعلن بنك أوف أمريكا موافقته على دفع 72.5 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية رفعتها نساء اتهمن البنك بتسهيل تعرضهن لانتهاكات مرتبطة برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين.

ونقلت شبكة إن بي سي نيوز، الأحد، عن البنك قوله إنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو تهم في الدعوى المرفوعة في أكتوبر 2025، لكنه قرر التوصل إلى تسوية لإنهاء الإجراءات القانونية لصالح المدعيات.

وأكد المصرف أنه سيقوم بدفع مبلغ 72.5 مليون دولار للضحايا.

وتعود القضية إلى دعوى جماعية قُدمت في أكتوبر 2025 من قبل امرأة اتهمت البنك بتجاهل معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بإبستين، رغم توفر معلومات واسعة عن جرائمه، وذلك بدافع تحقيق الأرباح.

وفي المقابل، نفى البنك هذه المزاعم، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة كانت روتينية لأشخاص لم تُعرف لهم صلات بإبستين في ذلك الوقت.

يُذكر أن جيفري إبستين كان قد اتهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي لقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا، ووجد ميتًا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء محاكمته.

وشملت ملفات القضية أسماء شخصيات عالمية بارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.