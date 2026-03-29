مدحت العدل يتعهد بحسم ملف الملكية الفكرية بعد فوزه بانتخابات جمعية المؤلفين والملحنين

أكد الدكتور مدحت العدل، عقب إعلان فوزه بانتخابات جمعية المؤلفين والملحنين وتجديد الثقة به، أن هذه المسئولية تمثل تكليفًا جديدًا لاستكمال معركة الحفاظ على الهوية الإبداعية المصرية.

وأضاف: "أتوجه بكل الشكر والتقدير لزملائي المبدعين على هذه الثقة الغالية التي أعتبرها وسامًا على صدري، وأعدهم بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الحسم في ملف حقوق الملكية الفكرية، خاصة مع تحديات الذكاء الاصطناعي التي تفرض علينا حماية إبداعنا بكل قوة، وسنعمل جاهدين على تعظيم موارد الجمعية بما يضمن كرامة وحقوق المبدع المصري في الداخل والخارج".

وكان الدكتور مدحت العدل، فاز بمقعد رئيس مجلس إدارة الجمعية لدورة انتخابية جديدة، عقب انتهاء ماراثون انتخابي شهده مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة وسط حضور حاشد من كبار المبدعين والشعراء والملحنين، حيث عكس الإقبال الكبير وعي الجمعية العمومية بضرورة استكمال مسيرة التطوير وحماية حقوق الملكية الفكرية التي قادها العدل خلال الفترة الماضية.

وحسم الدكتور مدحت العدل، السباق الانتخابي لصالحه بعد منافسة أمام كل من الملحن صالح أبو الدهب والشاعر محمد جمعة، إذ استند في برنامجه الانتخابي إلى سلسلة من النجاحات الواقعية التي تحققت على أرض الواقع، كان أبرزها تفعيل بروتوكولات تعاون استراتيجية مع كبرى الكيانات الإعلامية لضمان تحصيل حقوق الأداء العلني للمبدعين، وتطوير المنظومة الرقمية للجمعية لمواكبة التحولات العالمية في صناعة الموسيقى والنشر.