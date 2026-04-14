الوكالة اللبنانية: مواجهات ضارية بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال في بنت جبيل

شن الطيران الحربي الاسرائيلي اعتبارًا من ظهر الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت مدينة بنت جبيل، وبلدات برعشيت، وكفردونين، وخربة سلم، وبرعشيت، وبرج قلاويه، وحاريص في قضاء بنت جبيل، وعلى تولين وقبريخا في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، شن الاحتلال بالتزامن مع ذلك، قصفًا مدفعيًا عنيفًا ومركزًا على مدينة بنت جبيل وبلدة كونين.

وأشارت الوكالة إلى سماع أصوات رصاص بشكل متقطع وقذائف صاروخية في مدينة بنت جبيل؛ ناجمة عن مواجهات ضارية بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 10 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان الليلة الماضية، منهم 3 بإصابات بالغة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إن 3 جنود أصيبوا بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، في اشتباك جنوب لبنان.

وأشار إلى إصابة 6 جنود آخرين بجروح طفيفة خلال الاشتباك، لافتًا إلى إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى.

واندلعت اشتباكات عنيفة الاثنين، بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان، حيث يتواصل التصعيد بين الجانبين منذ مطلع مارس الماضي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن «المعارك استمرت بعنف في بنت جبيل لليوم الخامس، عبر تطويق المدينة والتوغل من محاور عدة، مع دعم جوي ومراقبة مكثفة».

وقالت إن «عناصر حزب الله تصدوا في المقابل لقوات العدو المتوغلة، ودارت اشتباكات على مسافة صفر، أوقعت إصابات في صفوف العدو».

وأضافت أن «عناصر الحزب اعتمدوا على الدفاع المتحرك، مستهدفين قوات العدو وخطوط إمداده، ونجحوا في إيقاع خسائر، لا سيما عند الملعب البلدي وحي البركة».

ووفقا للوكالة، فقد شاركت الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية في القصف.

وأشارت إلى أن «عناصر حزب الله شنوا هجوما بطائرات انقضاضية جرى تفجيرها بالعدو، الذي كان يتقدم نحو قلب المدينة، موقعة إصابات في صفوفه».