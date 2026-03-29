ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة

استقبل ملك الأردن عبد الثاني، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيان، إن الملك عبدالله نبه خلال اللقاء إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.

جلالة الملك عبدﷲ الثاني يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

ونبه جلالة الملك إلى خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.#الأردن #أوكرانيا pic.twitter.com/PAMfQRMKt4 — RHC (@RHCJO) March 29, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، قال ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه وصل ‌إلى ‌الأردن ​لعقد «اجتماعات مهمة».

وكتب ​زيلينسكي ‌على ‌موقع «إكس»: «اليوم في الأردن. الأمن ‌هو الأولوية القصوى، ومن الضروري أن يبذل جميع الشركاء الجهود اللازمة لتحقيقه. أوكرانيا تقوم بدورها. اجتماعات مهمة ​تنتظرنا».

وزار زيلينسكي، خلال الأيام الماضية، السعودية والإمارات وقطر، وذلك في ​الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى تعزيز علاقاتها الدفاعية في ‌منطقة ‌الخليج.