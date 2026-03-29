نتنياهو يوجه بتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بتوسيع المنطقة العازلة الأمنية الحالية في جنوب لبنان، متحدثا عن عزمه على تغيير الوضع الأمني ​​هناك جذريا.

وأضاف في بيان مصور من القيادة الشمالية: «أصدرت للتو تعليمات بتوسيع المنطقة العازلة الأمنية الحالية. ونحن عازمون على تغيير الوضع في الشمال تغييرا جذريا»، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أن القرار يهدف إلى تعزيز الوضع الأمني ​​الإسرائيلي على امتداد الحدود الشمالية في ظل استمرار التوتر والمخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة جراء الأعمال القتالية.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان، مخلفة خسائر بشرية ودمارا واسعا، ومثيرة مخاوف من تصعيد أكبر في الأيام المقبلة، يرتبط بحسابات ميدانية وإقليمية متداخلة.

ومنذ الثاني من مارس الجاري، أوقع القصف الإسرائيلي على لبنان نحو 1150 شهيدا وأكثر من 3300 جريح، بحسب البيانات الرسمية.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023، ونوفمبر من العام التالي.