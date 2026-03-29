أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم (الأحد) بأن هناك أنباء عن اغتيال قائد الحرس الثوري حسن حسن زاده، في طهران الكبرى، وفقا لموقع قناة "العربية" الإخبارية.

وحسن زاده هو أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ويشغل منصبًا أمنيًا حساسًا في منطقة طهران الكبرى، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية لأنها تضم مراكز الحكم والأجهزة الأمنية.

وكانت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، ذكرت في وقت سابق اليوم وقوع قصف استهدف مبنى سكنياً في غرب طهران، مستعرضة مقطع فيديو ومشاهد لما قيل إنه موقع الهجوم.

وأظهر الفيديو مبنى سكنيا مدمّرا، مع تضرر شقق من الداخل، إضافة إلى سيارات مغطاة بطبقة كثيفة من الأتربة، موضحة أن 9 أشخاص أصيبوا جراء الضربة، فيما تضررت أكثر من 20 وحدة سكنية.