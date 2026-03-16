إسرائيل تشن غارة على ضاحية بيروت الجنوبية

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأحد، بعدما أصدر جيش الاحتلال تحذيرًا بالإخلاء في الصباح شمل أحياء عدة في المنطقة.

وأفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجار قوي، في أحدث ضربة على معقل حزب الله الذي استهدفته إسرائيل مرارا منذ تجدد الحرب في وقت سابق من هذا الشهر.

وبعد وقت قصير من الغارة، قال جيش الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يهاجم بنى تحتية زعم أنها إرهابية تابعة لحزب الله في بيروت.

ورصدت وكالة فرانس برس، العديد من المباني المدمرة والشوارع المليئة بالأنقاض في هذه المنطقة التي فرّ معظم سكانها.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

وارتفعت إلى 850 شهيدا، حصيلة الغارات الإسرائيلية في لبنان منذ بدء الحرب من بينهم 107 أطفال، في حين نزح أكثر من 830 ألف شخص وفق أحدث حصيلة نشرتها السلطات.