ملك البحرين يثمن موقف مصر الداعم لدول الخليج ويؤكد أهمية التنسيق مع القاهرة

ثمن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية آثمة.

وأعرب الملك حمد، عن تقديره لهذا الموقف الأخوي الصادق واستعداد جمهورية مصر العربية لتقديم مختلف أشكال الدعم، بما يجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يعكسه ذلك من تضامن عربي أصيل، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وأشار إلى أن هذا الموقف النبيل لمصر يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وينطلق من الإيمان بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفرض تعزيز التعاون العربي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن حماية الدول العربية من أي تهديدات أو اعتداءات.

وشدد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المواقف الأخوية الصادقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من النهج الراسخ لمملكة البحرين في دعم السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وبما يحقق الخير والتنمية لشعوبها.