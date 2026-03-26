مقتل عسكري إسرائيلي في اشتباك بجنوبي لبنان

• فيما أفادت هيئة البث بإصابة عسكري آخر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل عسكري في اشتباك بجنوبي لبنان، الذي يتعرض لعدوان منذ 2 مارس الجاري.

وقال في بيان: "قُتل الرقيب أوري غرينبيرغ، 21 عاما من لواء غولاني في معركة بجنوبي لبنان".

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه في الساعة 2:10 صباحا (24:10 ت.غ)، اشتبك جنود دورية من غولاني مع مسلحين في منطقة بجنوبي لبنان (لم تسمها)، فقُتل الرقيب غرينبيرغ، وأُصيب جندي آخر بـ"جروح طفيفة".

وهذا هو الجندي الثالث الذي يعلن الجيش مقتله في جنوبي لبنان منذ 2 مارس الجاري، بينما لا يعلن عادة عن المصابين.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من خسائر الجيش الإسرائيلي، إذ تفرض تل أبيب تكتما شديدا على خسائرها.

وأسفر عدوان إسرائيل على لبنان عن 1094 شهيدا و3 آلاف و119 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

كما تشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي هجمات على إيران، خلّفت ما لا يقل عن 1500 قتيل، أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وأكثر من 15 ألف جريح.

فيما خلّف رد إيران، وحليفه "حزب الله" اللبناني، 18 قتيلا و5229 جريحا في إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، منصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.