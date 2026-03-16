الأهلي يخسر أمام الترجي بهدف وحيد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

سقط النادي الأهلي في فخ الخسارة أمام مستضيفه الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين الترجي بانتصاره في مباراة اليوم للمدافع محمد أمين توجاي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي وسط اعتراضات كبيرة من جانب النادي الأهلي.

وقدم الأهلي أداءًا جيدًا في الشوط الأول من المباراة و سيطر على الكرة في معظم فترات الشوط، مع محاولات عبر التسديد و الجمل التكتيكية لمحاولة اختراق العمق الدفاعي.

وفي الدقيقة 11 حاول الترجي من خلال اختراق داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة من فلوريان دانهو ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 21 رد الأهلي عبر تسديدة قوية من تريزيجيه من خارج حدود منطقة الجزاء تألق حارس الترجي وتصدى لها، وحولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 22 نفذ الأهلي بجملة تكتيكية مميزة وصلت للاعب يوسف بلعمري داخل منطقة الجزاء سددها قوية أعلى من المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول 45+2، حاول إمام عاشور عبر تصويبة جديدة مرت قوية خارج المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الدقيقة 45+4 كاد الترجي أن يسجل الهدف الأول بعد عرضية مميزة وصلت للمهاجم دانهو حولها مباشرة نحو مرمى الأهلي وتألق مصطفى شوبير في التصدي لها.

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ بين الفريقين مع محاولات من النادي للاستحواذ على اللعب وتناقل الكرة بين أقدام اللاعبين.

وفي الدقيقة 58 استغل يان ساس خطأ من لاعبي وسط النادي الأهلي وانطلق بكرة حتى حدود منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها مصطفى شوبير.

وسدد أشرف بن شرقي كرة قوية في الدقيقة 64 تصدى لها بشير بن سعيد بصعوبة، واستمرت الهجمة للنادي الأهلي بعرضية مميزة من زيزو حولها إمام عاشور برأسية تصدى لها مرة أخرى حارس الترجي بشير بن سعيد.

وفي الدقيقة 69 عاد الحكم السنغالي عيسى سي إلى تقنية حكم الفيديو المساعد واحتسب ركلة جزاء للترجي بداعي لمسة يد على محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 73 سجل محمد أمين توجاي ركلة الجزاء لصالح الترجي، بعدما سدد الكرة على يسار حارس المرمى مصطفى الشوبير، الذي اختار الذهاب في الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 77 لجأ الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مقاعد البدلاء ودفع بالثنائي مروان عثمان و مروان عطية بدلًا من أحمد نبيل كوكا و أشرف بن شرقي، ثم في الدقيقة 87 شارك حسين الشحات بدلًا من محمود حسن تريزيجيه.

وفي الدقيقة 88 كاد حسين الشحات أن يسجل التعادل للأهلي بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة ولكنها ارتطمت في الدفاع وتحولت لركلة ركنية.

واحتسب الحكم 8 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع حاول الأهلي خلالهم تعديل النتيجة ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى الترجي.

ويعد هذا الفوز هو الأول للترجي أمام الأهلي منذ 2018، حيث التقى الفريقان منذ ذلك الحين 6 مرات حقق الأهلي الفوز في 5 مرات وتعادلا مرة وحيدة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل 21 مارس الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، دون حضور جماهيري، بسبب عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ضد النادي الأهلي.