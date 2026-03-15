البحرين: تدمير 125 صاروخا و212 مسيّرة جراء اعتداءات إيران

وقالت القيادة العامة "لقوة دفاع البحرين"، في بيان، ظهر الأحد، إن منظومات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 125 صاروخا و211 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين".

غير أنها أفادت في بيان ثان مساء الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 125 صاروخا و212 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين".

وأضافت أن قواتها "مستمرة في مواجهة موجات متتابعة من الهجمات"، مؤكدة جاهزية قوات الدفاع الجوي لحماية أجواء المملكة.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، والابتعاد عن مواقع سقوط الحطام أو أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو تداول الشائعات، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.

وشددت على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات عسكرية على إيران، قتل خلالها ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 إسرائيليا وإصابة 3195، في ظل تعتيم تل أبيب الشديد على خسائرها الحقيقية، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت وأصابت عسكريين أمريكيين.

كما تشن هجمات تقول إنها على قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.