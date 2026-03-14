إسرائيل تخطط لعملية برية واسعة في لبنان: سنفعل ما فعلناه في غزة

تخطط إسرائيل لعملية برية واسعة لتوسيع عملياتها للسيطرة على كامل منطقة جنوب نهر الليطاني.

وقال مسئول إسرائيلي إن الهدف من العملية في لبنان هو السيطرة على الأراضي ودفع قوات حزب الله بعيدا عن الحدود وتفكيك مواقع الحزب العسكرية ومستودعات أسلحته في القرى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسئول إسرائيلي، أن بلاده كانت مستعدة لوقف إطلاق النار قبل هجوم حزب الله الأخير والآن لا تراجع عن عملية واسعة، على حد قوله.

وقال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى: "سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة"، في إشارة إلى هدم المباني جنوبي لبنان.

وزعم مسئولون إسرائيليون وأمريكيون في نفس السياق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل عدم قصف مطار بيروت أو منشآت الدولة.

وأكد مسئولون أميركيون أن إسرائيل وافقت على عدم استهداف المطار، لكنها لم تلتزم بحماية البنية التحتية الأخرى للدولة.

وأفاد المسئول الإسرائيلي بأنهم سيتشاورون مع واشنطن على أساس كل حالة على حدة، مضيفا "نشعر بأننا نحظى بدعم أمريكي كامل لهذه العملية".

وقال مسئول أمريكي: "على الإسرائيليين أن يفعلوا ما يلزم لوقف قصف حزب الله".

ووفقا لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن الأمر المثير للاهتمام هو أن نتنياهو كلف الوزير السابق رون ديرمر بإدارة الملف اللبناني خلال الحرب.

وأوضح المسئولون أن "ديرمر" سيتولى التواصل مع إدارة ترامب، وسيقود أي مفاوضات مع الحكومة اللبنانية إذا بدأت محادثات مباشرة في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت مصادر لـ"أكسيوس" أن إدارة ترامب ترغب في استغلال هذه المفاوضات لتمهيد الطريق لاتفاق أوسع ينهي رسمياً حالة الحرب بين إسرائيل ولبنان، المستمرة منذ عام 1948.