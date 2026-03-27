وزير الدفاع الإسرائيلي: الهجمات على إيران ستتصاعد وتتوسع

صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن الهجمات الإسرائيلية على إيران "سوف تتصاعد وتتوسع".

وقال كاتس في بيان الجمعة، إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حذرا النظام الإيراني لوقف إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين في إسرائيل".

وأضاف: "رغم التحذيرات، استمر إطلاق الصواريخ، وبالتالي ستتصاعد هجمات (الجيش الإسرائيلي) على إيران وتتوسع لتشمل أهدافا إضافية ومناطق تساعد النظام على صناعة وتشغيل الأسلحة ضد المواطنين الإسرائيليين".

واستطرد كاتس: "سيدفعون أثمانا باهظة ومتزايدة عن جريمة الحرب هذه".