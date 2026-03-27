رئيس هيئة المواصفات والجودة: التوسع في تطبيق النظم الرقمية وتبسيط الإجراءات لتسريع الإفراج الجمركي

أجرى الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، جولة تفقدية لفرعي الهيئة بكل من السويس والعين السخنة لمتابعة سير العمل وكفاءة المعامل، تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

وأكد صوفي، أن الهيئة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل فروعها بالموانئ من خلال التوسع في تطبيق النظم الرقمية وتبسيط الإجراءات والتكامل مع منظومة "نافذة" بما يسهم في تسريع دورة الإفراج الجمركي، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم حركة التجارة وتقديم خدمات فنية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمستوردين وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وشملت الجولة متابعة سير العمل ميدانيا والوقوف على كفاءة منظومة الفحص والاختبارات الفنية ومدى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية بما يضمن سرعة ودقة الإفراج عن السلع دون الإخلال بجودة المنتجات المتداولة في السوق المصري مع تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة، التقى رئيس هيئة المواصفات والجودة الدكتور حسام جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس والأستاذ مجدي رضا مدير عام جمارك العين السخنة والدكتورة صفاء لبيب مدير فرع الهيئة بالسويس وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية داخل الموانئ.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس أن التنسيق المستمر مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يمثل ركيزة أساسية في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وضمان إحكام الرقابة على السلع الواردة، مشيرًا إلى أن التكامل بين جهات الفحص والجهات الجمركية يسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج دون المساس بجودة وسلامة المنتجات المتداولة بالسوق المصري.