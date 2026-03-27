حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة تونس في بطولة شمال إفريقيا للناشئين

أعلن حسين عبد اللطيف، مدرب منتخب الناشئين مواليد 2009، التشكيل الرسمي للفريق الذي سيخوض مواجهة تونس، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا للناشئين.

وتنطلق مباراة مصر وتونس اليوم في تمام الثانية ظهرًا على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، في إطار البطولة التي تشارك فيها منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، إلى جانب المنتخب الليبي صاحب التنظيم.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة، ما يضيف صعوبة وتنافسية كبيرة للمباريات.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة تونس:

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: محمد السيد "الديزل" – عادل علاء – أمير حسن – محمد جمال

خط الوسط: أحمد بشير – براء محمود – أحمد صفوت

خط الهجوم: دانيال تامر "داني" – يوسف عثمان – أدهم حسيب

على مقاعد البدلاء: محمد عبيد – أدم يوسف – ياسين تامر – أحمد محروس "ميدو" – عمر عبد الرحيم – سيف كريم – خالد مختار – زياد سعودي – عبد العزيز خالد

ويأمل الجهاز الفني للفراعنة الصغار في استغلال المباراة لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة، والمنافسة على حجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.