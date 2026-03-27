الذهب يرتفع 35 جنيها في بداية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية في بداية تعاملات اليوم بقيمة 35 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا في مصر- إلى 6775 جنيها مقابل 6740 في نهاية تعاملات أمس.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5807 جنيهات، وصعد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7742 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 280 جنيها ليصل إلى 54200 جنيها، بدون احتساب المصنعية وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمي، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 4428.30 دولارا للأونصة، إلا أن المعدن النفيس ما زال منخفضا بنحو 1.3% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.1% لتصل إلى 4423.40 دولارا للأونصة.

وتراجع الذهب بنحو 17% منذ بدء الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، متأثرا بارتفاع الدولار، الذي صعد بأكثر من 2% خلال تلك الفترة.

في المقابل، تجاوز سعر خام برنت مستوى 105 دولارات للبرميل، ما أثار مخاوف متزايدة من التضخم، خاصة مع التوقف شبه التام للشحنات عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وينذر ارتفاع أسعار النفط بزيادة تكاليف النقل والتصنيع، وهو ما قد يفاقم ضغوط التضخم، ورغم أن التضخم عادة ما يدعم جاذبية الذهب كملاذ للتحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل ضغطا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.