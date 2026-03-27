سفينتا حاويات صينيتان تتراجعان بعد محاولة عبور هرمز

حاولت سفينتا حاويات كبيرتان مرتبطتان بشركة كوسكو للشحن المملوكة للحكومة الصينية، الخروج من الخليج، اليوم الجمعة، عبر مضيق هرمز قبل أن تعودا أدراجهما بشكل مفاجئ بالقرب من إيران.

وأظهرت بيانات رصد السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن السفينتين "سي.إس.سي.إل. إنديان أوشن" و"سي.إس.سي.إل. أركتيك أوشن" غيرتا إشاراتهما للمالك الصيني والطاقم، وتوجهتا صوب الشمال الشرقي قبالة ساحل دبي قبل أن تعودا بالقرب من جزيرتي لاراك وقشم الإيرانيتين، قريبا من المخرج الضيق للمضيق.

وجرى استخدام تكتيك الإشارة للملكية الصينية سابقا في محاولة لضمان مرور آمن عبر الممر المائي، بما في ذلك من جانب ناقلة بضائع سائبة وناقلة نفط، خرجتا بنجاح من الخليج. وهذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها سفن كوسكو المرور عبر مضيق هرمز.