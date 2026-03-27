أمن المنافذ: ضبط 36 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 233 حكما قضائيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 36 قضية في مجال الأمن العام، و2786 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 233 حكما قضائيا متنوعا.

أما في مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات تم ضبط قضية واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.