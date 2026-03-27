موسكو تنفي تزويد إيران بمعلومات استخباراتية

رفضت الحكومة الروسية المزاعم التي تتردد بأنها تزود إيران بمعلومات استخباراتية تستخدم في استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة مساء الخميس: "لقد زودنا إيران بأنواع معينة من المعدات العسكرية ولكننا لا نقبل الاتهام أننا نساعد إيران ببيانات استخباراتية".

وأضاف لافروف، أن مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة معروفة على نطاق واسع ويمكن الوصول إليها بشكل عام؛ ما يجعل تقاسم المعلومات الاستخباراتية أمرا غير ضروري.

وأضاف: "ليست هذه الإحداثيات سرا ينقل"، مضيفا أنه "ليس متفاجئ" من هجمات إيران.

وأكد لافروف مجددا أن موسكو وطهران لا تزالان شريكين استراتيجيين. كما وصف قصف إيران لأهداف في دول الخليج بأنه رد على ما قال إنها تصرفات غير قانونية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورفض وزير الخارجية الروسي المقارنة بين تلك التطورات وحرب روسيا في أوكرانيا.