أمريكا: انطلاق محاكمة متهم بتفجير مطار كابول والدفاع يدفع ببطلان الاعترافات

قال محامي الدفاع عن مواطن أفغاني متهم بالانتماء لتنظيم داعش، إن السلطات الأمريكية وجهت التهمة لـ "الرجل الخطأ" فيما يتعلق بالتفجير الانتحاري المميت ، الذي استهدف مطار كابول خلال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.

وفي مستهل محاكمته بولاية فيرجينيا اليوم الاثنين واجه محمد شريف الله اتهامات باستطلاع مسار الانتحاري نحو المطار قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل نحو 200 شخص، من بينهم 13 جنديا أمريكيا، في الأيام الأخيرة لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" قد استجوبوا المتهم لساعات طويلة على مدار عدة أيام عقب اعتقاله.

ومع ذلك، دفع محامي شريف الله ببراءته، مؤكدا أنه لا دور له في مخطط التفجير، وأشار إلى أن موكله أدلى بـ "اعترافات غير صحيحة".