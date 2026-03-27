ارتفاع التضخم في إسبانيا بأعلى وتيرة منذ 2024 بسبب حرب إيران

ارتفع معدل التضخم في إسبانيا لأعلى مستوى له منذ يونيو 2024 بسبب حرب إيران، ما يدعم أسباب البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن أسعارالمستهلك في إسبانيا ارتفعت بنسبة 3ر3 % على أساس سنوي في مارس، مقابل 5ر2 % في فبراير السابق عليه. ولكن الزيادة جاءت أقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 8ر3 %.

وذكر مكتب الإحصاء الإسباني "إيني" أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود. ويثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط المخاوف من زيادة التضخم مثلما حدث قبل أربع سنوات.

ويرى المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي قد يتدخل، كما أن بعض المسئولين يدرسون بالفعل زيادة تكاليف الاقتراض في اجتماع البنك الشهر المقبل.