أوكرانيا توقع اتفاقية تعاون دفاعي مع السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ‌اليوم الجمعة، إن أوكرانيا والسعودية وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي ترسخ ⁠أسس عقود مستقبلية وتعاون تكنولوجي واستثمارات.

وذكر زيلينسكي، الذي يزور المملكة حاليا، أن الاتفاقية وقعت قبل لقائه مع ‌ولي ⁠العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق ⁠تيليجرام: "نحن على استعداد لتقديم خبراتنا وأنظمتنا ⁠للسعودية، والعمل معا على تعزيز ⁠حماية الأرواح".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يوجد في دول الشرق الأوسط حاليا 228 خبيرا أوكرانيا للمساعدة في التصدي للمسيرات الإيرانية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل مع قادة الشرق الأوسط وتستعد لإعداد "اتفاقيات جادة".

يأتي هذا فيما أعلن أمين عام المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع رستم أوميروف، أن كييف نشرت وحدات اعتراضية لحماية البنية التحتية الحيوية والمدنية في 5 بلدان بالشرق الأوسط من الطائرات بدون طيار.