مسئول في البيت الأبيض: علينا إعلان النصر والانسحاب من حرب إيران

قال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض لشئون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، إن على الولايات المتحدة "إعلان النصر والانسحاب" من حربها مع إيران، وهو موقف نادر من شخصية كبيرة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى الخروج من الصراع.

وذكر ساكس، أمس الجمعة، خلال مشاركته في بودكاست: "هذا وقت مناسب لإعلان النصر والانسحاب"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأضاف ساكس، أن الولايات المتحدة أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية.

وقال إنه يعتقد "أن علينا أن نحاول إيجاد مخرج". وتابع: "إذا لم يسفر التصعيد عن أي نتيجة إيجابية، فعلينا التفكير في طريقة للتهدئة. وأعتقد أن التهدئة تتضمن التوصل إلى اتفاق ما لوقف إطلاق النار أو تسوية تفاوضية مع إيران".

وشن الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، هجوما حادا على وسائل الإعلام على خلفية تغطياتها للحرب الأمريكية ضد إيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" إن "وسائل الإعلام الكاذبة تكره نشر التقارير عن مدى النجاح الذي حققه الجيش الأمريكي في مواجهة إيران، التي هُزمت تماما وتسعى إلى اتفاق، لكنه ليس اتفاقا يمكنني قبوله! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".