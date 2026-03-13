لقي طالب أزهري من محافظة الفيوم مصرعه إثر تعرضه لحادث سير مأساوي، عقب خروجه من المسجد بعد إمامته للمصلين في صلاة التهجد بمسجد العبور في القاهرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن الضحية يُدعى الشيخ محمد عجمي، ويقيم بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم. وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع بني سويف، وأحد مقرئي القرآن الكريم.

وكان الطالب قد أنهى إمامته للمصلين في صلاة التهجد داخل مسجد العبور، وأثناء عودته تعرّض لحادث دهس بعدما صدمته سيارة أثناء سيره بالطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع الشاب، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية ترسا ومعارف الفقيد، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة بين أبناء قريته، وعُرف بحسن الخلق وصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم، فضلًا عن حرصه الدائم على إمامة المصلين في الصلوات والمناسبات الدينية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.