الجمعة 13 مارس 2026 8:36 ص
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف طائرة أمريكية ثانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 8:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 8:28 ص

ذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الجمعة انها تمكنت استهداف طائرة أمريكية ثانية نوع "كي سي – 135" وتمت إصابتها لكنها تمكنت من الفرار وهبطت اضطراريا "في أحد مطارات العدو".

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق انه "دفاعاً عن سيادة بلدنا وأجوائه المُستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالسلاح المناسب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، طائرة ثانية من نوع كي سي – 135 تابعةً للاحتلال الأمريكي غرب العراق".

وذكر البيان "استطاع طاقمها الهرب بها بعد إصابتها، وهبطت اضطراريا في أحد مطارات العدو".


