أبو عبيدة يشيد بالضربات الإيرانية ضد إسرائيل في يوم القدس العالمي: شفت صدور أبناء شعبنا

أشاد أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بالضربات الصاروخية التي نفذتها إيران ضد إسرائيل، وذلك تزامنًا مع إحياء يوم القدس العالمي.

وقال أبو عبيدة، في تغريدات عبر حسابه على منصة «تليجرام»: «في يوم القدس العالمي نشيد بالضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مستهدفًا كيان العدو الصهيوني، ضمن عمليات القصف المتواصلة على الكيان، باستخدام صواريخ نوعية وانشطارية، شفت صدور أبناء شعبنا المكلومين، وأنارت قلوب الأحرار قبل أن تضيء سماء تل أبيب».

وأضاف: «خروج الملايين من أبناء الشعب الإيراني اليوم نصرة للأقصى رغم الحرب المسعورة عليهم، والتحام القادة بالجماهير، دليل إضافي على موقفهم المبدئي الداعم لفلسطين، وأن الجمهورية الإسلامية ستمضي على ذات الطريق الداعم للقضية الفلسطينية».

وتابع: «يوم القدس العالمي الذي أحيته جماهير شعوبنا الإسلامية نصرة لفلسطين يمثل فرصة لتوحيد طاقات الأمة وتصحيح البوصلة نحو قضاياها الكبرى».

واستكمل: «القدس تئن تحت الاحتلال، ومسجدكم الأقصى فارغ من المصلين، وعدوكم الحقيقي هو الكيان الصهيوني الذي يوسع دائرة عدوانه على أمتنا يومًا بعد يوم».