وول ستريت جورنال عن مسؤولين: هجوم على طائرات أمريكية للتزود بالوقود في السعودية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار وهي رابضة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وقالت الصحيفة إن الطائرات، التي تعرضت للقصف خلال هجوم صاروخي إيراني على القاعدة السعودية في الأيام القليلة الماضية، تعرضت لأضرار لكنها لم تدمر بالكامل ويجري إصلاحها في الوقت الراهن، وفق وكالة رويترز.

وذكرت الصحيفة، أنه لم يعلن عن سقوط قتلى في هذا الهجوم.

وسبق أن أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بتأكيد مقتل جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود الأمريكية KC-135 التي سقطت في العراق

وقالت القيادة المركزية في بيان: «تم الآن تأكيد وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية طراز KC-135، والتي تحطمت في غرب العراق. فُقدت الطائرة أثناء تحليقها فوق مجال جوي صديق في 12 مارس، وذلك خلال تنفيذ عملية الغضب الملحمي».

وأضافت: «لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق؛ غير أن سقوط الطائرة لم يكن ناجماً عن نيران معادية أو نيران صديقة.. يجري حاليًّا حجب هويات أفراد الخدمة العسكرية المتوفين لحين انقضاء 24 ساعة على إبلاغ ذويهم».

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن الجمعة، تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كاي سي-135» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

ودخلت طائرات «كاي سي-135» في الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأمريكي.