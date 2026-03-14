الداخلية القطرية: إخلاء عدد من المناطق كإجراء احترازي مؤقت لحين زوال الخطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن الجهات المختصة تقوم بإخلاء عدد من المناطق المحددة كإجراء احترازي مؤقت، في إطار الحرص على السلامة العامة لحين زوال الخطر.

جاء ذلك على وقع الاعتداءات التي تتعرض لها دولة قطر من إيران، في خضم الحرب الراهنة بالمنطقة، والتي تقول طهران إنها توجه ضرباتها لأهداف إيرانية.

وأهابت الوزارة في بيان، بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة.

وسبق أن صرح وزير الداخلية القطري خليفة بن حمد آل ثاني، أن بلاده حرصت على تعزيز مخزون الأمن الغذائي الإستراتيجي، كاشفًا أن المخزون يغطي الاحتياجات لمدة 18 شهرًا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن خليفة قوله إن الأوضاع الراهنة لم تستدعِ، حتى هذه اللحظة، استخدام هذا المخزون، بل ما زال العمل مستمرًا على دعمه وتعزيزه بشكل متواصل، كما تم فتح خطوط إمداد إضافية خلال هذه الظروف لضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

وفيما يتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمياه، أكد وزير الداخلية القطري أن الوضع مطمئن، وأن بلاده عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة متكاملة للأمن المائي تقوم على تعزيز القدرة التخزينية الاستراتيجية.

ولفت إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من المياه يكفي لنحو أربعة أشهر من الاستهلاك، كما أن الجهات المختصة ما تزال تعمل على تعزيز هذا المخزون ورفع قدرته التخزينية ضمن الخطط الوطنية للأمن المائي، بما يضمن استمرار توفر المياه واستدامتها في مختلف الظروف.