الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بمرور الشحنات الإنسانية عبر مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، الجمعة، إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بأمان عبر مضيق هرمز في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وجاءت تصريحات فليتشر في وقت تهدد فيه إيران بإغلاق المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات التجارية في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وقال فليتشر في بيان: "عندما تُغلق الطرق وترتفع التكاليف، تتقلص المساعدات التي نستطيع إيصالها، ويكون الأشخاص الأكثر احتياجا هم أول من يفقدها."

وأضاف: "لذا فإنني أبعث برسالة بسيطة إلى أطراف النزاع وكل من له تأثير عليهم: يجب السماح للشحنات الإنسانية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز."

وبدأت الحرب قبل أسبوعين عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران مما أودى بحياة مسئولين كبار من بينهم الزعيم الأعلى على خامنئي.

كما قُتل مئات آخرون منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، والتي امتدت إلى منطقة الخليج.

وردت إيران على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الأولي بشن ضربات ونشر نحو اثني عشر لغما في المضيق، بحسب الوكالة.

وقال فليتشر إن النزاع المستمر تسبب بالفعل في توقف شبه تام لحركة المرور عبر مضيق هرمز، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة صعوبة وكلفة إيصال الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

وتابع: "أتواصل مباشرة مع الأطراف الرئيسية وأضغط من أجل السماح باستمرار مرور الإمدادات الإنسانية عبر المضيق دون عوائق."