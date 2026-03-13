أمين عام حزب الله: هدف إسرائيل تجريد لبنان من سلاحه والمقاومة من قوتها

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة له مساء اليوم الجمعة، بمناسبة يوم القدس العالمي، إن "الهدف الإسرائيلي هو تجريد لبنان من سلاحه والمقاومة من قوتها، وتقويض الجيش والحكومة اللبنانية"، مضيفاً "لن ندعه يفعل ما يريد، ويجب إيقاف العدوان، وليس إيقاف المقاومة".

وأضاف قاسم "أتمنى من شركائنا في الوطن أن يعطوا الأولوية لنكون صفاً واحداً لتلتزم إسرائيل بالانسحاب، ونبدأ بإنقاذ لبنان وتوقف العدوان، بعدها اطرحوا ما شئتم".

وشدّد على "استمرار المقاومة"، موضحاً أن "الميدان هو ساحة الشرف، الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا، وشعبنا معنا، والأحرار الشرفاء في وطننا وفي العالم معنا، هذا الرصيد هو الذي سيفوز ".

وتابع قاسم "قلنا مراراً وتكراراً فليتحرر لبنان، ولتخرج إسرائيل، ولينتهي العدوان، ولا يوجد أي مشكلة بيننا. المقاومة ردة فعل طبيعية، لو لم تكن المقاومة موجودة خلال أكثر من أربعين سنة لما بقي لبنان، والآن يحاولون تكرار التجربة، لكن مع المقاومة لا توجد إمكانية".

وشدّد الشيخ قاسم على أن "الاستسلام ليس خياراً"، مضيفاً "الاستسلام يعني أن تحقق أهداف إسرائيل الكبرى، ولا يوجد في قاموسنا لا هزيمة ولا استسلام.

ولفت إلى أن "مقاومة الشعب اللبناني حالت دون نجاح محاولات العدو في مناطق مختلفة"، مستشهداً بما حصل في بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان، حيث "قام الإسرائيليون بعملية إنزال وفشلت وتكرّر الإنزال مرة ثانية وفشل".

وقال قاسم، إن المقاومة ليست سبباً للعدوان الإسرائيلي الحالي على لبنان، والحلّ هو إيقاف العدوان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بشكل كامل.

وأكد قاسم أنّ "المقاومة ليست سبب العدوان الحالي في لبنان"، مشدداً على أن "العدوان الإسرائيلي الأمريكي هو السبب لما يحصل في لبنان، وليست المقاومة هي السبب، والمقاومة ردة فعل".

ودعا الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية إلى "التوقف عن التنازلات المجانية"، محذراً من أن "ذلك يجعل العدو أكثر طمعاً ويطيل مدّة الحرب".

وتابع قاسم "كلما قدمتم تنازلاً يطمع فيكم العدو أكثر، أما إذا صمدتم قليلاً، معكم كل الحق. قولوا للعدو لا، لا تطرحوا أفكاراً مسبقاً وبشكل مجاني وتنازلات مجانية"، مشيراً إلى ضرورة أن "تتخذ الحكومة قراراً فيه شيء من التصدي".

ودعا قاسم إلى "الوحدة الوطنية"، قائلاً: "أعلوا صوتكم، ألغوا بعض قراراتكم ضد المقاومة، هذه فرصة عظيمة لنكون موحدين معاً".

وأكّد أن "المسئول عن الدمار هو العدوان، والحل هو بردعه وإيقافه، وليس بإعطاء هذا البلد مجاناً للعدو الإسرائيلي"، مضيفاً "لا نقبل أن نعيش حياة ذليلة، ولا نقبل أن يستثمر بعض الناس هذا العدوان لمصلحتهم على حساب المواطنين الآخرين".

وأشار إلى أن "لبنان يعاني منذ سنوات طويلة من محاولات الاحتلال والاعتداءات المتكررة".