باكستان تؤكد أنها تتوسط بين أمريكا وإيران

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الخميس، أن بلاده تنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران لخفض تصعيد التوترات وتسعى لوضع نهاية للحرب الجارية في الشرق الأوسط.

وقال "دار"، في بيان نشر على منصة إكس: "هناك تكهن دون داع له في وسائل الإعلام يتعلق بمحادثات السلام لإنهاء الصراع الجاري في الشرق الأوسط.. وفي الحقيقة، المحادثات الأمريكية الإيرانية قيد الانعقاد من خلال الرسائل التي تنقلها باكستان".

وأضاف "دار": "في هذا السياق، شاركت الولايات المتحدة 15 نقطة تدرسها إيران"، مشيرا إلى المقترح المؤلف من 15 نقطة الذي تداولته وسائل الإعلام الأمريكية بشكل واسع أوائل الأسبوع الجاري.

وتابع أن مصر وتركيا تشاركان أيضا في جهود الوساطة.