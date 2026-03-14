قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة دمرت بشكل كامل أهدافا عسكرية في جزيرة خارك الإيرانية.

ونقلت وكالتا رويترز وفرانس برس، عن ترامب قوله إنه اختار عدم تدمير البنية التحتية النفطية عند قصف جزيرة خارك الإيرانية.

لكن الرئيس الأمريكي تابع: «إذا فعلت إيران أو أي جهة أخرى أي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسوف أعيد النظر في هذا القرار على الفور».

وأشار ترامب إلى أن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب على إيران قد لا تكون مختلفة كثيرا، لافتًا إلى أن الحرب ستستمر طالما كان ذلك ضروريًّا.

في حين نقلت قناة الجزيرة عن ترامب قوله إنهم قضوا على البحرية وسلاح الجو في إيران، وعقب: «انتهى كل شيء تقريبا».

ونوه بأن معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت ولم يعد لديهم رادارات أو أنظمة دفاع جوي تقريبا، وقال: «إيران تعرضت لدمار هائل وبلادهم في وضع سيئ للغاية وكل شيء بصدد الانهيار».

وتابع: «إيران لا تمتلك أي قدرة للدفاع عن أي هدف نختار مهاجمته وليس بوسعهم فعل أي شيء حيال ذلك»، مكررا بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تحظى بالقدرة على تهديد الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط أو العالم.