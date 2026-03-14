سوريا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وتؤكد التزامها بمحاسبة المنتهكين

رحبت وزارة الخارجية السورية، بمضمون التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معتبرة أنه يغطي مرحلة دقيقة مرت بها البلاد وما خلفته من آثار على مؤسسات الدولة والمجتمع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التقرير سجل عدداً من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية عقب سقوط النظام السابق، لا سيما في مجالات المساءلة وإصلاح القضاء وإنشاء لجان وطنية للتحقيق، إضافة إلى إجراءات العفو العام، ودمج الفصائل، وتعزيز حماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى توسيع التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والسماح لجهات مراقبة مستقلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، إضافة إلى إجراء تحقيقات ميدانية داخل البلاد لأول مرة منذ عام 2011.

وشددت الحكومة السورية على التزامها بمحاسبة جميع المتورطين في أي انتهاكات، مؤكدة المضي في مسار يوازن بين العدالة والاستقرار ويعزز حماية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون.