أليسون يرفض الرحيل عن ليفربول رغم اهتمام ميلان ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، لا يفكر في مغادرة صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم اهتمام عدة أندية بضمه.

وبحسب شبكة “ليفربول دوت كوم”، فإن ناديي ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع الحارس البرازيلي، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع الريدز خلال الموسم الحالي.

وأوضحت التقارير أن أليسون يفضل الاستمرار داخل صفوف ليفربول، حيث يشعر بالراحة داخل النادي، كما أنه مرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

ويأتي اهتمام الأندية الأوروبية بالحارس البرازيلي في ظل الأداء القوي الذي يقدمه، رغم تراجع نتائج الفريق في بعض فترات الموسم الجاري.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام مساء الأحد المقبل على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.