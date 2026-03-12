القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية: اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات جيرالد فورد

أفادت قيادة القوات البحرية الأمريكية المركزية - الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الخميس، باندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية «جيرالد فورد».

وقالت في بيان، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الحريق الذي اندلع اليوم، لم يكن مرتبطًا بأي عمليات قتالية، مشيرة إلى السيطرة عليه.

ونفت تسبب الحريق في أي ضرر بنظام الدفع، مؤكدة أن «حاملة الطائرات جاهزة للعمل بكامل طاقتها»، بحسب ما جاء في البيان.

وأشارت إلى تعرض بحارين اثنين لإصابات طفيفة جراء الحريق، مؤكدة أنهما يتلقيان العلاج الطبي حاليًا، وحالتهما مستقرة.

وتعد جيرالد فورد أحدث حاملة طائرات في الأسطول الأمريكي، وتمثل منصة بحرية متكاملة للعمليات الجوية والبحرية، إذ تستطيع حمل عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم، إلى جانب أنظمة دفاعية متقدمة، وقدرات قيادة، وسيطرة واسعة.