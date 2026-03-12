زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر موافقة البيت الأبيض على اتفاق مهم لإنتاج مسيرات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تنتظر موافقة البيت الأبيض على اتفاق مهم لإنتاج مسيّرات، كانت كييف اقترحته العام الماضي، في ظل سعي الدول بجد لتحديث دفاعاتها الجوية بعد أن كشفت الحرب مع إيران عن أوجه قصور فيها.

وأوضح زيلينسكي، في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيشمل أنواعا مختلفة من المسيّرات وأنظمة الدفاع الجوي التي تعمل كنظام واحد قادر على الحماية من أسراب تضم المئات - أو حتى الآلاف – من المسيّرات والصواريخ إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وأضاف زيلينسكي: "لم تتح لنا الفرصة بعد لتوقيع هذا الاتفاق".

وقال زيلينسكي، إن الصراع القائم في الشرق الأوسط قد يدفع المسؤولين الأمريكيين إلى توقيع مقترح لإنتاج المسيّرات.