 زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر موافقة البيت الأبيض على اتفاق مهم لإنتاج مسيرات - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 5:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر موافقة البيت الأبيض على اتفاق مهم لإنتاج مسيرات

كييف - (أ ب)
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 3:30 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 3:30 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تنتظر موافقة البيت الأبيض على اتفاق مهم لإنتاج مسيّرات، كانت كييف اقترحته العام الماضي، في ظل سعي الدول بجد لتحديث دفاعاتها الجوية بعد أن كشفت الحرب مع إيران عن أوجه قصور فيها.

وأوضح زيلينسكي، في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيشمل أنواعا مختلفة من المسيّرات وأنظمة الدفاع الجوي التي تعمل كنظام واحد قادر على الحماية من أسراب تضم المئات - أو حتى الآلاف – من المسيّرات والصواريخ إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وأضاف زيلينسكي: "لم تتح لنا الفرصة بعد لتوقيع هذا الاتفاق".

وقال زيلينسكي، إن الصراع القائم في الشرق الأوسط قد يدفع المسؤولين الأمريكيين إلى توقيع مقترح لإنتاج المسيّرات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك