مصدران لرويترز: إيران رفضت احتمال التوصل إلى أي وقف لإطلاق النار لحين توقف الهجمات عليها

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت جهودا يبذلها حلفاؤها في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران التي اندلعت قبل أسبوعين بهجوم جوي أمريكي إسرائيلي واسع النطاق.

وذكر مصدران إيرانيان كبيران لوكالة رويترز، أن طهران رفضت احتمال التوصل إلى أي وقف لإطلاق النار لحين توقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف المصدران، أن عدة دول كانت تحاول التوسط لإنهاء الصراع.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.