التابعي: الزمالك لا يملك أدوات تحقيق البطولات

انتقد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق مجلس ادارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب

وقال التابعي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: "الزمالك لا يمتلك الأدوات التي تساعده لتحقيق البطولات والدليل عدم الاستمرارية في النتائج".

وأضاف: "الزمالك يسير علي سطر ويترك سطر ولا يمتلك الاستمرارية ".

وتابع: "الزمالك عنده نقص في الادارة و المجلس لا يستطيع ان يحمي الجهاز الفني واللاعبين في الوقت الحالي"

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز قبل الدخول في مرحلة التتويج، والتي تشهد خوض كل فريق من السبعة الأوائل 6 مباريات مع منافسيه.

وفي بطولة الكونفدرالية وصل الزمالك للدور ربع النهائي، فيما عاد الفريق بتعادل ثمين خارج ملعبه أمام أوتوهو الكونغولي خارج ملعبه في ذهاب دور الثمانية عصر السبت.