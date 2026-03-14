السفارة الأمريكية في بغداد تدعو رعاياها لمغادرة العراق فورا

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، مساء السبت، تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق فورًا، محذّرة من تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات التي تنفذها مجموعات موالية لإيران ضد أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان.

وقالت السفارة، في بيان، إن هذه «الميليشيات شجّعت ونفّذت هجمات عشوائية» استهدفت أمريكيين ومنشآت مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق مختلفة من العراق، مشيرة إلى تكرار استهداف المنطقة الدولية في وسط العاصمة بغداد، التي لا تزال مغلقة مع استثناءات محدودة، بحسب وكالة «معًا» الفلسطينية.

وأضاف البيان أن المنطقة المحيطة بمطار أربيل الدولي والقنصلية الأمريكية في أربيل شهدت أيضًا هجمات متكررة، محذّرًا المواطنين الأمريكيين من التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل بسبب استمرار خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في الأجواء العراقية.

وأكدت السفارة استمرار العمل بتحذير السفر من المستوى الرابع، الذي ينص على «عدم السفر إلى العراق»، مبررة ذلك بمخاطر الإرهاب والخطف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية، إلى جانب القدرة المحدودة للحكومة الأمريكية على تقديم خدمات طارئة لمواطنيها داخل البلاد.