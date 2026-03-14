جوتيريش من بيروت: لا حل عسكريا والأولوية لتعزيز الدولة والجيش اللبناني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي ببيروت اليوم السبت، المجتمع الدولي لتعزيز الدولة والجيش اللبناني، والاستجابة بسخاء للنداء الإنساني لتوفير الموارد اللازمة للحكومة لدعم السكان المتضررين.

وقال جوتيريش، في رسالة للأطراف المتحاربة: "أوقفوا القتال.. لا يوجد حل عسكري. الحل الوحيد هو الدبلوماسية والحوار والتنفيذ الكامل لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

وأكد أن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ما زالت في مواقعها، مشدداً على أن الهجمات ضدها "غير مقبولة إطلاقاً وقد ترقى إلى جرائم حرب".

وشدد الأمين العام، على وجوب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، قائلاً: "يجب أن تكون للدولة السيطرة الكاملة على السلاح في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية.. وهذا مبدأ أساسي في القرار 1701".

وأضاف أن رؤية هذا القرار تتطلب جهداً حكومياً شاملاً لمعالجة الواقع المتجذر للسلاح خارج سلطة الدولة، ومعالجة المظالم التي تشمل كل مجتمعات لبنان.

وختم جوتيريش، بالتأكيد على ضرورة احترام حزب الله لقرار الحكومة بتكريس احتكار الدولة للسلاح وللقرار 1701، مطالباً إسرائيل في الوقت ذاته باحترام سيادة لبنان، ومؤكداً: "يجب أن تتوقف الحرب".