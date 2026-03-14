أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن ليلة القدر تُعد من أعظم ليالي العام وأفضلها، لما لها من مكانة عظيمة في الإسلام، داعيًا المسلمين إلى تحرّيها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان، واغتنامها بالإكثار من الطاعات والعبادات.

وبيّن المركز أن اغتنام ليلة القدر يكون بالاجتهاد في الصلاة وقراءة القرآن الكريم، والإكثار من الذكر والدعاء، إلى جانب سائر أعمال البر والخير التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.

وأشار إلى ما ورد عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ عمّا تقول إذا وافقت ليلة القدر، فقال لها: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني»، وهو من أفضل الأدعية التي يُستحب للمسلم أن يكثر منها في تلك الليلة المباركة.

وأكد علماء الأزهر أن ليلة القدر فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات، داعين المسلمين إلى اغتنامها بالاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله تعالى بمختلف أعمال الطاعة.

بروايات «حفص وقالون وابن ذكوان والبزي».. أئمة الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في الليلة الخامسة والعشرين من رمضان

آلاء يوسف

شهد الجامع الأزهر، في الليلة الخامسة والعشرين من شهر رمضان المبارك، والليلة الوترية الثالثة، توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته التاريخية وساحاته منذ وقت مبكر، في أجواء إيمانية مهيبة.

وأقبل المصلون على إحياء ليالي العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، في أجواء روحانية عامرة بالسكينة والخشوع، لما تحمله هذه الليالي من فضل عظيم ومكانة خاصة في نفوس المسلمين، حيث يحرص الكثيرون على المواظبة على الصلاة والقيام طلبًا لرضا الله تعالى.

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبي وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعم الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ عمرو فاروق، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة الشورى، فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الدكتور محمود عزازي برواية قالون عن نافع المدني من سورة الشورى، وشاركه في الإمامة الشيخ رمضان خليف برواية ابن ذكوان عن ابن عامر من سورتي الشورى والزخرف، كما شارك الشيخ رضا توفيق برواية البزي عن ابن كثير المكي من سورة الزخرف، فيما صلى الشفع والوتر الشيخ الحسن حسام بركات، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر، فضلًا عن تنظيم عدد كبير من الدروس والمحاضرات العلمية والمقارئ القرآنية، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح.