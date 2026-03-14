سقوط شظايا صاروخية جنوب الضفة الغربية

في مَسافِر يطا وبيت ساحور، وفق شهود عيان وبيان للشرطة الفلسطينية...

سقطت شظايا صاروخية، مساء السبت، في مناطق متفرقة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إنهم رصدوا شظايا صاروخية بمَسافِر يطا جنوبي الضفة، يعتقد أنها ناتجة عن اعتراض صواريخ إيرانية متجهة إلى منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

من جهتها قالت الشرطة الفلسطينية إنها تلقت بلاغا بسقوط شظايا في ساحة مدرسة بمدينة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة، دون تفاصيل أكثر.

وأفاد مراسل الأناضول بأن أصوات انفجارات ضخمة ومتتابعة سمعت في القدس وبيت لحم والخليل، وذلك بعد وقت قصير من دوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية.

وعادة تنتج الأصوات إما عن محاولات إسرائيلية لاعتراض الصواريخ أو نجاح الصواريخ في الوصول إلى أهدافها.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران وتفعيل الإنذارات في الضفة الغربية، بما فيها القدس وغلاف غزة وبئر السبع والنقب جنوب إسرائيل، وتل أبيب ونتانيا وأسدود وعسقلان (وسط).

ومنذ 28 فبراير الفائت، يتواصل التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل بعد شن الأخيرة هجوم على طهران بمشاركة الولايات المتحدة، أودت بحياة قيادات سياسية وأمنية والعسكرية، على رأسهم المرشد علي خامنئي، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

واتسعت رقعة الحرب لتشمل جبهات أخرى مثل لبنان التي اشتبكت مع إسرائيل نتيجة العدوان على إيران وتعرضت هي الأخرى لعدوان إسرائيلي لاحق وسط تحذيرات باقتحام للضاحية الجنوبية.

كما استهدفت إيران من جانبها دولا خليجية بحجة تواجد مصالح أمريكية بها، ما أدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وما نتج عنه إدانات عربية واسعة.