مصرع شخص في حادث سير بالصحراوي الغربي بين بني سويف والمنيا

لقي شخص مصرعه في حادث سير وقع بين محافظتي المنيا وبني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول جثمان شخص متوفى إلى مستشفى العدوة المركزي نتيجة حادث سير بين المحافظتين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة خيري صالح "ط"، ويقيم بقرية صالح سعد، إثر سقوطه من السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب خالد رياض، مفتش صحي. وأثبت الكشف الطبي أن الوفاة جاءت بسبب كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، حيث أمرت النيابة بالتصريح بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.