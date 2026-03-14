إيران: لا إصابات جراء الهجوم الأمريكي على جزيرة خارك

أعلنت إيران، السبت، أن الهجوم الأمريكي على جزيرة خارك لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المدنيين أو العسكريين في الجزيرة الواقعة بالركن الشمالي الشرقي للخليج العربي.

وذكرت محافظة بوشهر الإيرانية، في بيان، أن صادرات النفط من الجزيرة تستمر بشكل طبيعي، وتواصل الشركات المعنية عملياتها عبر الجزيرة رغم تعرضها لهجوم أمريكي.

وأكدت عدم وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين أو العسكريين بالجزيرة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهداف قوات بلاده جزيرة خارك، وتدمير "جميع الأهداف العسكرية" فيها.

وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي لم يستهدف هذه المرة البنية التحتية النفطية في الجزيرة، محذرا من أنه سيدرس هذا الخيار في المرة القادمة إن تدخلت إيران في مضيق هرمز ومنعت عبور السفن بحرية وأمان.

ومنذ 28 فبراير الفائت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.