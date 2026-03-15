أفادت وزارة العدل العراقية، بتعرض المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي وسجن المطار (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن بعض هذه الضربات كانت قريبة جدًا من السجن، وكانت أشدّها ضربات يوم السبت، إذ وصلت منذ الساعة السادسة مساءً ستّ ضربات، كان بعضها قريبًا من السجن، والذي قد يُخشى معه التأثير على أمن السجن الذي يأوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين.

وتابعت: «في الوقت الذي نطمئن فيه شعبنا العزيز بأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية أمن السجن من قبل كوادر وزارتنا والأجهزة الأمنية البطلة تبعث على الاطمئنان، إلا أن سقوط المقذوفات بالقرب من موقع السجن مدعاة للقلق من تأثيرها على إجراءاتنا الاحترازية وخططنا الأمنية في حماية السجن أو إلحاق ضرر بالبنى التحتية للسجن».



وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ومنذ الرد الإيراني الأول على الهجوم، باشرت إيران توجيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الخليج.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقت إيران منذ أواخر فبراير أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه مواقع في سبع دول عربية.

ورغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الجزء الأكبر منها، فقد تسببت بعض الهجمات في أضرار طالت منشآت مدنية وبنى تحتية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين والمقيمين.

وكانت الإمارات من أكثر الدول تعرضًا للهجمات، تلتها الكويت والبحرين وقطر والسعودية، إلى جانب العراق والأردن وعُمان، وفق شبكة بي بي سي.