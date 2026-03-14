أطلقت إيران، مساء اليوم السبت، عدة رشقات صاروخية متتالية على إسرائيل، دوت على إثرها صافرات الإنذار في تل أبيب وبلدات واسعة في المنطقة وفي الجنوب، وفي الأغوار والضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأن صاروخا أطلق من إيران قد سقط في منطقة مفتوحة بالنقب دون أن يبلغ عن إصابات.

وأصيب طفل يبلغ 12 عاما بجروح خطيرة ورجل (39 عاما) بجروح متوسطة جراء سقوط صواريخ وشظايا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، خلال هجوم صاروخي واسع أطلق من إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.



وذكرت المصادر أن فرق الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء قدمت العلاج للمصابين في موقع الحدث قبل نقلهما إلى مستشفى "يوسفتال"، حيث وصفت حالة الطفل بأنها خطيرة لكنه في حالة وعي ويعاني من إصابات شظايا في أنحاء جسده، فيما أصيب الرجل بجروح في الرأس والأطراف.



وأشارت التقارير إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط شظايا في نحو 10 مواقع داخل المدينة، حيث عملت طواقم الإنقاذ والإطفاء على معالجة الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الصاروخ الذي سقط على إيلات كان من النوع الانشطاري، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

في المقابل، باشرت قوات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالتعاون مع أجهزة الطوارئ عمليات تمشيط وتقييم للأضرار في مواقع السقوط، للتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية في المنطقة.